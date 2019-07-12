УЗА просит отозвать проект автоиндексации ж/д тарифов

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) просит Министерство инфраструктуры отозвать проект регуляторного акта о внесении изменений в постановление Кабинета министров 16 декабря 2009 №1392, опубликованный 5 июля 2019 года. Об этом сообщил и.о. исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко, передает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Как отмечается, документ предусматривает автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки.

В УЗА считают, что стоимость перевозки должна быть экономически обоснованной, предсказуемой, понятной и прозрачной. Учитывая, что автоматическая индексация не предусматривает прогнозируемость, УЗА обращает внимание, что такая инициатива не позволит просчитать стоимость перевозки даже на 3 месяца вперед.

"Компании, обеспечивающие экспорт зерновых культур, работают по маркетинговому году с июля по июнь и, соответственно, заключают фьючерсные/форвардные долговременные контракты с партнерами. Контракты с фиксированной стоимостью заключаются задолго до фактической продажи. Таким образом, проданное за границу зерно может быть еще не собрано или даже не засеяно. Именно поэтому экспортерам важно понимать, какой будет цена доставки проданного зерна покупателям в других странах через два-три квартала или даже год", - отметил Иващенко.

Он также добавил, что автоматическая индексация предусматривает пересмотр стоимости перевозки в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции и рассчитывается по истечению определенного периода. Таким образом, рынок не может предсказать или спрогнозировать такой индекс и как следствие стоимость перевозки.

Отсутствие предсказуемости и прогнозируемости стоимости отрицательно повлияет на бизнес, экономику страны в целом, а в первую очередь, на сферу производства зерновых культур, считают эксперты.

"Предложенный проект постановления Мининфраструктуры по автоматической индексации предполагает не прогнозируемость тарифов, а неопределенность, ведь мы не знаем, что ждет нас в будущем. Например, соответствующая инициатива не дает понимания бизнесу, сколько будет стоить транспортировка зерна из точки А в точку Б в ноябре 2019 года или апреле 2020 года. Мы не знаем, каким будет индекс промышленных цен и поэтому нам сложно представить, какие затраты компании в связи с привязкой тарифов на грузоперевозки в ИПЦ", - прокомментировал Иващенко.

Как известно, Министерство инфраструктуры 5 июля 2019 обнародовало и вынесло на общественное обсуждение проект регуляторного акта о внесении изменений в постановление Кабинета министров 16 декабря 2009 № 1392 "Об обеспечении прозрачности государственной тарифной политики по перевозке грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины".