На УЗ ждет крупнейшее в истории обновление парка грузовых вагонов

Обновлять парк вагонов, по словам советника Федорко, будут в равных долях "Укрзализныця" и частные владельцы.

Сейчас в Украине, по данным УЗ, курсируют 174 тысяч грузовых вагонов, из которых 95 тысяч давно исчерпали нормативный срок службы. Средний возраст вагона на УЗ - до 40 лет, хотя срок эксплуатации - максимум 30 лет.

"У нас участились аварии, инциденты, которые происходят с нашим изношенным вагонным парком. У нас из всех ремонтов, которые делаются с вагонами, 84% ремонтов - это внеплановые. То есть мы вынуждены латать, заваривать", - рассказывает заместитель директора Департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Содержать изношенные вагоны железной дороги, по словам Ткачева, гораздо дороже, потому что они ломаются непредсказуемо и требуют дополнительных расходов на внеплановые ремонты.

Напомним, ранее Мининфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предложило запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021-2029 годов.