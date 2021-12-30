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УЗ запускает двухэтажный электропоезд

Автор: Анна Полисученко

"Укрзализныця" запускает двухэтажный электропоезд. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В четверг, 30 декабря, "Укрзализныця" отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту 747 Киев - Львов.

По пути поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Это 6-вагонный электропоезд чешского производства Skoda 2012 года выпуска.

Поезд оборудован розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

Ранее мы писали, что в Украине снова запустят двухэтажные поезда: когда выведут на рейсы.

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Укрзализныця