УЗ зафіксувала вже декілька рекордів з вантажних перевезень: у лідерах по експорту - аграрії та металурги

За його словами, так само рекордним є і показник перевезення вантажів в експортному сполученні. Зокрема, у січні-вересні залізницею експортовано 63,9 млн т вантажів, що на 66,4% перевищує показник аналогічного періоду торік.

Є і ще два рекорди за підсумками вересня: так, за дев’ять місяців перевезено 30,1 млн т зернових вантажів, із них на експорт - 25,8 млн т.

"Це історичний рекорд з перевезення зернових вантажів за дев’ять місяців, як в загальному обсязі, так і на експорт", - наголосив представник УЗ.

Перевезення на експорт руди за дев’ять місяців становило 25,2 млн т: обсяг зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Також демонструє збільшення і перевезення чорних металів: за дев’ять місяців їх транспортовано майже 4 млн т, це на 18,5% більше, ніж торік.

Нагадаємо, що перше півріччя "Укрзалізниця" закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн. Втім, пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд гривень.

Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив. Натомість запропонував "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

В свою чергу виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.