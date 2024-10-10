УЗ зафіксувала вже декілька рекордів з вантажних перевезень: у лідерах по експорту - аграрії та металурги

Протягом дев’яти місяців поточного року залізницею перевезено 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час.

Про це заявив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Railinsider .

За його словами, так само рекордним є і показник перевезення вантажів в експортному сполученні. Зокрема, у січні-вересні залізницею експортовано 63,9 млн т вантажів, що на 66,4% перевищує показник аналогічного періоду торік.

Є і ще два рекорди за підсумками вересня: так, за дев’ять місяців перевезено 30,1 млн т зернових вантажів, із них на експорт - 25,8 млн т.

"Це історичний рекорд з перевезення зернових вантажів за дев’ять місяців, як в загальному обсязі, так і на експорт", - наголосив представник УЗ.

Перевезення на експорт руди за дев’ять місяців становило 25,2 млн т: обсяг зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Також демонструє збільшення і перевезення чорних металів: за дев’ять місяців їх транспортовано майже 4 млн т, це на 18,5% більше, ніж торік.

Нагадаємо, що перше півріччя "Укрзалізниця" закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн. Втім, пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд гривень.

Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив. Натомість запропонував "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

В свою чергу виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.