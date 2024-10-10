УЗ зафиксировала уже несколько рекордов по грузовым перевозкам: в лидерах по экспорту – аграрии и металлурги

В течение девяти месяцев текущего года по железной дороге перевезено 131,9 млн т грузов, что на 23,3% больше показателя аналогичного периода в прошлом году. Это рекордный показатель объема перевозки грузов за девять месяцев железнодорожным транспортом за военное время.

Об этом заявил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Railinsider .

По его словам, так же рекордным является и показатель перевозки грузов в экспортном сообщении. В частности, в январе-сентябре по железной дороге экспортировано 63,9 млн т грузов, что на 66,4% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

Есть и еще два рекорда по итогам сентября: так за девять месяцев перевезено 30,1 млн т зерновых грузов, из них на экспорт - 25,8 млн т.

"Это исторический рекорд по перевозке зерновых грузов за девять месяцев, как в общем объеме, так и на экспорт", - подчеркнул представитель УЗ.

Перевозка на экспорт руды за девять месяцев составила 25,2 млн т: объем вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также демонстрирует увеличение и перевозку черных металлов: за девять месяцев их транспортировано почти 4 млн т, это на 18,5% больше, чем в прошлом.

Напомним, что первое полугодие "Укрзализныця" закончила с прибылью почти в 3 млрд грн. Впрочем, позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток более чем в 2 млрд гривен.

Почему ожидается ущерб, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному удорожанию - после рекордного роста на 70% во время войны.

В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов стоимость строительных материалов в Украине стремительно вырастет.