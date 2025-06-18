УЗ втратить ринок контейнерних перевезень, якщо підвищить тарифи, - Maersk Ukraine

За його словами, підвищення тарифів унеможливить конкуренцію залізниці з автотранспортом, особливо в інтермодальному сегменті. Адже навіть за чинними тарифами перевезення між портами великої Одеси та Києвом, залізниця програє в конкуренції з автотранспортом.

"Якщо тарифи ще підвищаться, то перевезення контейнерів залізницею припиниться. Тому що залізниця не зможе конкурувати з автотранспортом", – підкреслив Колоянов.

Особливе занепокоєння, на думку Колоянова, викликає можливий вплив підвищених тарифів на мережу "сухих портів", яка вже активно функціонує і використовується у логістичних ланцюжках Maersk - адже якщо залізниця буде підвищувати тарифи, то вся мережа втратить сенс.

"Ця ініціатива викликала обурення контейнерного ринку. Стандартні контейнери перевезення ніяк не конкурують з перевезенням зерна в хоперах, це стосується виключно спеціалізованих приватних залізничних контейнерів підвищеної місткості, що використовуються для перевезень зерна з України до ЄС. Але ініціатива УЗ може зашкодити перевезенню звичайних морських контейнерів. До того ж, вона суперечить стандарту нарахування тарифу на рівні вагону, а не тоннажу", – пояснив Колоянов.