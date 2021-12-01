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УЗ временно ограничила транзитные перевозки Украиной

Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки Украиной. Причина - активные работы по модернизации инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.

Сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель-Изов-Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка-Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов за сутки.

"Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины. После завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и проинформированы клиенты", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

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Укрзализныця