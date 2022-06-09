УЗ восстанавливает движение дополнительных поездов из Киева в Васильков: актуальное расписание
Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" с 14 июня. Оно было приостановлен из-за боевых действий.
В сторону Киева:
- № 6040 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 06:10, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 07:14.
- №6044 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 08:56, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 09:59.
- № 6048 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 11:47 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 12:51.
- №6052 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 16:22 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 17:26.
- № 6056 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 18:55 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 19:58.
В сторону Василькова:
- №6039 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 07.31 и прибывает на станцию Васильков-2 в 08:35.
- №6043 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 10:13 и прибывает на станцию Васильков-2 в 11:16.
- №6047 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 15:09 и прибывает на станцию Васильков-2 в 16:12.
- №6051 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 17:38 и прибывает на станцию Васильков-2 в 18:41.
- №6057 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 20:11 и прибывает на станцию Васильков-2 в 21:13.