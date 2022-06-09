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УЗ восстанавливает движение дополнительных поездов из Киева в Васильков: актуальное расписание

Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" с 14 июня. Оно было приостановлен из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

В сторону Киева:

  • № 6040 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 06:10, прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 07:14.
  • №6044 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 08:56, прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 09:59.
  • № 6048 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 11:47 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 12:51.
  • №6052 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 16:22 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 17:26.
  • № 6056 Васильков-2 - Киев-Пассажирский отправляется ежедневно со станции Васильков-2 в 18:55 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 19:58.

В сторону Василькова:

  • №6039 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 07.31 и прибывает на станцию ​​Васильков-2 в 08:35.
  • №6043 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 10:13 и прибывает на станцию ​​Васильков-2 в 11:16.
  • №6047 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 15:09 и прибывает на станцию ​​Васильков-2 в 16:12.
  • №6051 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 17:38 и прибывает на станцию ​​Васильков-2 в 18:41.
  • №6057 Киев-Пассажирский-Васильков-2 отправляется из Киева в 20:11 и прибывает на станцию ​​Васильков-2 в 21:13.

Как сообщалось, 7 мая восстановили железнодорожный мост, который соединяет Ирпень с Киевом. Первая электричка из столицы уже прибыла на Ирпенский вокзал.

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Укрзализныця