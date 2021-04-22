УЗ теряет кредитный рейтинг из-за долгов перед "Сбербанком"

По оценке УЗ, единственным фактором для снижения рейтинга стало приближение в коронавирусных условиях срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк" - 30 мая текущего года.

"Как известно финансовому рынку и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и, несомненно, не допустит возникновения ситуации невыполнения обязательств по заимствованиям", - сказано в сообщении.

Согласно официальным отчетам, чистый убыток УЗ по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн. При этом финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

