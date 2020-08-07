УЗ создает неравные условия в услугах по перевозке грузов, - "Укрметаллургпром"

"Укрзализныця", используя свое монопольное положение на рынке перевозок, создает неравные условия при оказании услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и по сути дискриминирует грузоотправителей, предоставляя преимущества отдельным потребителям своих услуг и собирая за это дополнительную плату без достаточных на то оснований.

Об этом говорится в обращении "Укрметаллургпрома" к председателю и членам наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

"Новый Договор по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом на особых условиях нарушил баланс интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом и, при наличии абсолютной рыночной власти продавца на таком рынке - УЗ, дискриминировал одних потребителей услуг по сравнению с другими", - говорится в обращении.

Отмечается также, что необоснованное и противозаконное повышение на 20% процентов стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом (при наличии оснований для взыскания двойной платы) и предоставление приоритета в движении отдельным грузовладельцам привело к увеличению срока доставки (а в некоторых случаях до полной остановки и бросание поездов) привело к росту расходов на аренду вагонов у тех грузовладельцев, которые продолжили перевозить свои грузы на общих условиях.

В "Укрметаллургпроме" напомнили, что Антимонопольный комитет еще в мае 2020 года констатировал, что перевозка грузов на особых условиях привело к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзализныця" составил 252 поезда, из них 125 - по филиалу "Одесская железная дорога"), в основном путем грузовладельцев которые отказались поддержать противозаконное нововведение УЗ, и рекомендовал УЗ оказывать услуги по перевозке грузов на равных условиях, не допуская при этом дискриминации одних клиентов за счет других, одновременно Антимонопольный комитет призвал членов Наблюдательного совета УЗ обеспечить соблюдение действующего законодательства при перевозке грузов

В "Укрметаллургпроме" предлагают провести служебное расследование фактов перевозки грузов в 2019-2020 гг. на особых условиях без взимания платы за перевозку в двойном размере, как того требует действующая нормативная база, в результате чего УЗ недополучила минимум 4,7 млн грн.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу наличия признаков преступлений в деятельности высшего руководства и других должностных лиц АО "Укрзализныця", связанных с перевозкой грузов высокой скоростью без взимания за это двойного размера платы, и использование при этом "схемы по перевозке на особых условиях", которые предусматривают лишь 20% доплату за ускоренное перевозки грузов

Следует напомнить, что неправомерная практика по перевозке грузов на особых условиях едва не привела к остановке работы горнодобывающих предприятий Украины в конце 2019 г., которые из-за невозможности отгрузки в полном объеме запланированных объемов вынужденно накопили рекордные запасы на складах, для чего готовую продукцию складывали просто на полях.

Общие убытки горнодобывающих предприятий Украины в 2019 году из-за недовыполнения плана реализации ЖРС превысили 50 млн долларов.