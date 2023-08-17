УЗ скасовує частину поїздів до Перемишля: у чому причина та як доїхати до Польщі

Польська залізниця з 8 вересня розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці .

Натомість вже з 3 вересня УЗ призначає новий поїзд №119/120 Київ - Хелм, який стане третім щоденним поїздом до міста.

Це денний поїзд, що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (стиковка з польським поїздом Хелм 18:12 - Варшава). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда Варшава 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Крім того, по п'ятницях та суботах протягом місяця ремонтів у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

діючого №705/706 Київ - Перемишль;

нового №707/708 Київ - Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У зазначені шість днів поїзди №53/54 Київ - Перемишль, №89/90 Київ - Перемишль, №31/32 Запоріжжя - Перемишль, №35/36 Одеса - Перемишль, №73/74 Харків - Перемишль, №715/716 Київ - Перемишль будуть скасовані.

Графік ремонтів у вересні зачепить і розкладу руху поїздів №54 та №36.

№54 Перемишль - Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль - Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

"Незважаючи на ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%", - додали в прес-службі.