УЗ сэкономит 4 млрд гривен на закупке электроэнергии, деньги направят на "Большую стройку"

"Сегодня украинская железная дорога закупила более 4,9 млн мВт/ч электроэнергии у НАЭК "Энергоатом", которую будет получать до конца 2022 года. Это обеспечит более 85% годового спроса УЗ. Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за МВт/ч, это будет зафиксировано в контракте", - заявил он.

Такая цена вдвое меньше, чем в сентябре, а средневзвешенная цена контракта - самая низкая за весь 2021 год. Она зафиксирована до следующего года, что обезопасит "Укрзализныцю" от сезонных ценовых колебаний.

По словам Кубракова, такая закупка стала возможна благодаря постановлению правительства, позволившего Энергоатому и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре. На прошлой неделе Кабмин также установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов.

"Благодаря этим решениям Укрзализныця сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов. Понятно, что эта сделка выгодна и для государственной генерации, ведь "Укрзализныця" - мощный и стабильный потребитель электроэнергии", - пояснил Кубраков.

Глава Мининфраструктуры отметил, что объемы потребления электроэнергии будут увеличиваться с учетом масштабных планов электрификации по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В частности, УЗ уже электрифицировала 11 км участка "Киев - Васильков-1" и 30 км на участке Черкассы - Т.Шевченко. Продолжается электрификация путей Черноморская - Береговая протяженностью 6,9 км в Одесской области.

"Благодаря сэкономленным средствам в следующем году количество электрифицированных путей должно вырасти в разы", ​​- добавил Кубраков.