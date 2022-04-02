УЗ сегодня осуществит пять эвакуационных рейсов из Краматорска: список

Сегодня, 2 апреля "Укрзализныця" в очередной раз объявила об осуществлении эвакуационных рейсов из Краматорска. Таких будет минимум пять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Поезд №142 Славянск - Львов уже спешит довезти до безопасности еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи. А тем временем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - говорится в сообщении.
На сегодня в УЗ подтвердили минимум 5 рейсов из Краматорска, а именно:
Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля, в том числе и на международные рейсы.
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