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УЗ сегодня осуществит пять эвакуационных рейсов из Краматорска: список

Фото: УЗ сегодня совершит пять эвакуационных рейсов из Краматорска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 апреля "Укрзализныця" в очередной раз объявила об осуществлении эвакуационных рейсов из Краматорска. Таких будет минимум пять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Поезд №142 Славянск - Львов уже спешит довезти до безопасности еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи. А тем временем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - говорится в сообщении.

Список эвакуационных рейсов из Краматорска

На сегодня в УЗ подтвердили минимум 5 рейсов из Краматорска, а именно:

  • в Ужгород в 10:00;
  • во Львов в 13:00;
  • в Хмельницкий в 15:30;
  • во Львов в 16:00;
  • в Одессу в 18:00.

Напомним, "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля, в том числе и на международные рейсы.

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УкрзализныцяКраматорскэвакуация