УЗ рекордно збільшило перевезення і прибуток у грудні без підвищення тарифів

В компанії зазначають: через тимчасову окупацію частини територій УЗ поки не може вийти на показники вантажоперевезень, які були до широкомасштабного вторгнення. Але після відкриття українського морського коридору та портів вдалося наростити перевезення на експорт.

"За 5 місяців роботи коридору залізниця перевезла в напрямку чорноморських портів 8,8 млн тонн вантажів. Це на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли працював зерновий коридор. У грудні 2023 року ми вийшли на рекордне вивантаження - 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю", - прокоментував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, у 2023 році через морські порти було перевезено 22,3 млн тонн усіх вантажів, а через сухопутні переходи - 34,4 млн тонн. Але найпомітніше минулого року виросли показники внутрішніх перевезень: у порівнянні з 2022 роком вони збільшилися на 11,4%

Нагадаємо, раніше голова УЗ Євген Лященко також спрогнозував, що за підсумками 2023 року УЗ отримає 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.