УЗ продовжує рекордно нарощувати обсяги перевезень

У січні-липні 2024 року АТ "Укрзалізниця" перевезло 103,864 млн т вантажів, що на 25,6% більше показника аналогічного періоду торік.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ “Укрзалізниця” Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Minprom .

За його інформацією, тільки упродовж липня обсяги перевезень зросли на +12% (до обсягів липня 2023 року). Для залізничного транспорту показники січня – липня стали рекордними за весь період військового стану.

Зокрема, обсяг внутрішніх перевезень зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн т. Натомість обсяг імпортних перевезень збільшився на 58,4%, а експортних – на 62,3%.

Збільшення експортних перевезень в "Укрзалізниці" пояснюють ефективною роботою українського коридору експорту вантажів через порти Великої Одеси та відновленням економіки України в цілому.

Як відомо, УЗ заробила за півроку понад 3 млрд гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість експерти переконані: за збитками, які чекають у компанії, стоять неефективне керівництво та корупція, як і завжди. До прикладу, керівництво УЗ має скоротити операційні витрати, які наразі дуже роздуті, а також розібратися, скільки дизелю і куди витрачає компанія – адже ще недавно питома норма витрат дизельного палива в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.