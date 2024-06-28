В УЗ припустили, що проблеми зі світлом можуть вплинути на рух поїздів у холодну пору

Проблеми з електроенергією в Україні можуть негативно вплинути на рух поїздів у осінньо-зимовий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Як зазначили у компанії, ліміти на споживання електроенергії дозволяють забезпечити лише 75% потреб УЗ для забезпечення перевезення пасажирів та господарської діяльності.
"За прогнозами, з наближенням осінньо-зимового періоду, посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів", - підкреслили в "Укрзалізниці".
Також у компанії додали, що така ситуація зі світлом вплине і на надання послуг побутовим споживачам, оскільки УЗ є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.
Тому було створено окрему компанію УЗ "Енерго". Вона займеться генерацією електроенергії. Вона збудує в різних регіонах України газові електростанції потужністю до 250 МВт. Насамперед їх встановлять в обласних центрах.
Нагадаємо, в Україні не вистачає генерації електроенергії для того, щоб покрити споживання. Складна ситуація в енергосистемі через удари росіян по енергооб'єктах.
Тому для побутових споживачів та промисловості щодня вводять графіки відключень світла.
Нещодавно гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявляв, що ситуація із дефіцитом буде складною ще 6-8 тижнів. Тому світло можуть відключати в "сірих зонах" графіків.
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