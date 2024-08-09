УЗ повинна думати про розширення вантажної бази, а не про підвищення тарифів, - ЕВА

"Минулий 2023 рік "Укрзалізниця" завершила з прибутком, в той час як багато підприємств не можуть похвалитись таким результатом. Компанії варто було б зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період", - зазначили в ЄБА.

Також в асоціації вважають, що потрібні зміни у напрямку крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, адже витрати на пасажирські перевезення збільшуються щороку.

"І тут знову ми впираємось у новий закон про залізничний транспорт та відсутність політичної волі щодо його прийняття", - додали в ЕВА.

Як відомо, УЗ заробила за півроку понад 3 мільярди гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість експерти переконані: за збитками, які чекають у компанії, стоять неефективне керівництво та корупція, як і завжди. До прикладу, варто розібратися, скільки дизелю і куди витрачає УЗ – адже ще недавно питома норма витрат дизельного палива в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.