UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ повинна думати про розширення вантажної бази, а не про підвищення тарифів, - ЕВА

Фото: УЗ повинна думати про розширення вантажної бази, а не про підвищення тарифів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Європейській бізнес-асоціації прокоментували плани АТ "Укрзалізниця" стосовно так званої "гармонізації" тарифів на залізничні вантажні перевезення, яка призведе до їх підвищення, та зауважили, що компанія має думати про розширення вантажної бази, а не зростання тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

"Минулий 2023 рік "Укрзалізниця" завершила з прибутком, в той час як багато підприємств не можуть похвалитись таким результатом. Компанії варто було б зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період", - зазначили в ЄБА.

Також в асоціації вважають, що потрібні зміни у напрямку крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, адже витрати на пасажирські перевезення збільшуються щороку.

"І тут знову ми впираємось у новий закон про залізничний транспорт та відсутність політичної волі щодо його прийняття", - додали в ЕВА.

Як відомо, УЗ заробила за півроку понад 3 мільярди гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 мільярдів збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість експерти переконані: за збитками, які чекають у компанії, стоять неефективне керівництво та корупція, як і завжди. До прикладу, варто розібратися, скільки дизелю і куди витрачає УЗ – адже ще недавно питома норма витрат дизельного палива в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця