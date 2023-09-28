УЗ потрібно знизити тарифи на вантажні перевезення, щоби підтримати промисловість, - експерт

"Для підтримки економіки та бізнесу, який ще працює, тарифи УЗ треба знижувати. Підприємства зараз роблять просто неможливі речі, зберігаючи робочі місця, сплачуючи людям зарплату та зберігаючи виробництво. І в тому числі – користуючись послугами УЗ. УЗ має розуміти, що підвищуючи тарифи , вона вбиває ті залишки підприємств, які все ще працюють, і в результаті їй самій возити нічого не буде", - наголосив Каленков.

Водночас він наголосив на необхідності виваженої державної політики, спрямованої на фінансове оздоровлення компанії УЗ - у тому числі допомоги у залученні коштів західних інвесторів.

"Державна політика має бути правильною. Потрібно просити партнерів виділити кошти саме на підтримку УЗ, яка в тому числі виконує військові замовлення. І шляхом спрямування грошей на УЗ від держави, за рахунок субсидування компанія зможе свої тарифи на перевезення знизити. Це дозволить підприємствам, які користуються послугами залізниці, продовжуватимуть працювати", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, раніше стало відомо про намір "Укрзалізниці" переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції.