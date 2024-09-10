УЗ потрібно переглянути фінансову політику, вона витрачає більше, ніж заробляє, - експерт

Тому, для стимулювання розвитку промисловості та аграрної галузі, компанії слід переглянути фінансову політику, скоротити видатки та знизити тарифи на вантажні перевезення.

"Укрзалізниця" мотивує необхідність уніфікації тарифів збитковістю перевезень окремих вантажів. Однак це є маніпуляцією з боку керівництва, спрямованою на перекладання витрат через неефективність компанії на вантажовласників. Збитковість вантажів виникає через постійне зростання витрат компанії, більшість із яких не мають стосунку до конкретного вантажу", - пояснила експертка.

Вона також підкреслила, що всі витрати компанії, зокрема на вантажні та пасажирські перевезення, утримання колій, вокзалів, малодіяльних станцій, ремонти пасажирських вагонів, депо та адміністративні витрати, зливаються в один загальний фонд.

За її словами, у першій половині 2024 року дохід від вантажних перевезень склав 43 млрд грн, що на 17% більше (+6,5 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли порти були закриті. Це дозволило "Укрзалізниці" отримати прибуток у розмірі 3,1 млрд грн у першій половині 2024 року, хоча за той самий період 2023 року прибуток складав 4,8 млрд грн.

"Ця ситуація свідчить про те, що витрати УЗ зростають швидше за її доходи, що є тривожним сигналом і вимагає негайного перегляду витратної політики. Керівництву УЗ в нинішніх реаліях варто змінити підхід до управління, відмовившись від стратегії, яка полягає в постійному підвищенні тарифів для покриття витрат. Натомість слід зосередитися на підвищенні операційної ефективності та оптимізації витрат", - зауважила Оринчак.

Вона також підкреслила, що "Укрзалізниця" має можливість поступово знизити вантажні тарифи у 2024-2025 рр. на 15%, зберігаючи при цьому рентабельність і прибутковість.

"Це допоможе відновленню конкурентоспроможності УЗ та розширенню вантажної бази за рахунок повернення на залізницю вантажів з сегмента автоперевезень. На більш глобальному рівні зниження вантажних тарифів сприятиме відновленню конкурентоспроможності українських експортерів, зменшенню фінансового навантаження на бізнес та стабілізації української економіки в цілому", - резюмувала експерт.