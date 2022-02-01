УЗ получила первую партию новых грузовых вагонов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализници".

Эта партия стала первой в рамках обновления Укрзализныци по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В течение 2022-2025 годов грузовой парк УЗ пополнится 6,5 тыс. новыми полувагонами и 1,4 тыс. зерновозами. Только в текущем году на трех предприятиях УЗ построят 1496 грузовых вагонов.

Параллельно на УЗ начали поэтапный процесс сокращения срока эксплуатации грузовых вагонов: с 44 до 22 лет - для полувагонов, с 45 до 30 лет - для зерновозов. Это предельный срок эксплуатации, отвечающий нормам самих производителей.

"В прошлом году мы приступили к обновлению пассажирских вагонов и инфраструктуры, в этом году к программе "Большая стройка" присоединяется обновление и грузовых вагонов. Наша задача - ликвидировать с путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижной состав с наибольшим спросом – полувагоны и зерновозы", - рассказал глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

В свою очередь, и.о. директора филиала "Панютинский вагоноремонтный завод" Алла Мысник отметила, что восстановление вагоностроения важно для экономики страны и региона.

"Для жителей региона - это рабочие места и стабильная заработная плата. Для госбюджета и местного бюджета - отчисления в виде налогов", - добавила она.

По расчетам, инвестиции в вагоностроительную отрасль должны составить более 120 млрд грн, из которых 52,3 млрд грн даст "Укрзализныця", а 68,1 млрд грн принесет рынок.