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УЗ отримала першу партію нових вантажних вагонів

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 10:23
УЗ отримала першу партію нових вантажних вагонів Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

60 вантажних піввагонів, випущених "Панютинським вагоноремонтним заводом", передані в експлуатацію УЗ на станції Лозова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Ця партія стала першою в рамках оновлення "Укрзалізниці" за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Упродовж 2022-2025 років вантажний парк УЗ поповниться 6,5 тис. новими піввагонами та 1,4 тис. зерновозами. Лише у цьому році на трьох підприємствах УЗ збудують 1496 вантажних вагонів.

Паралельно на УЗ почали поетапний процес скорочення терміну експлуатації вантажних вагонів: з 44 до 22 років - для піввагонів, з 45 до 30 років - для зерновозів. Це граничний термін експлуатації, що відповідає нормам самих виробників.

"Минулого року ми розпочали оновлення пасажирських вагонів та інфраструктури, цього року до програми "Велике будівництво» приєднується оновлення й вантажних вагонів. Наше завдання - ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом - піввагонах та зерновозах", - розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

В свою чергу, в.о. директорки філії "Панютинський вагоноремонтний завод" Алла Миснік зазначила, що відновлення вагонобудівництва важливе для економіки країни та регіону.

"Для мешканців регіону - це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету - відрахування у вигляді податків", - додала вона.

За розрахунками, інвестиції у вагонобудівну галузь мають скласти понад 120 млрд грн, з яких 52,3 млрд грн зробить "Укрзалізниця", а 68,1 млрд грн принесе ринок.

Нагадаємо, минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почалось оновлення рухомого складу і модернізація "Укрзалізниці". За словами координатора програми і заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, крім оновлення вантажних вагонів, також придбають 500 нових пасажирських вагонів.

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Укрзалізниця Велике будівництво
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