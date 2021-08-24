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УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" подписала договоров с немецкой компанией Deutsche Bahn по консалтингу в сфере пассажирских перевозок. Немецкие специалисты помогут УЗ с развитием пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

"Немецкая компания поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых, и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года", - отметили в министерстве.

После успешного внедрения консалтинга, УЗ планирует привлечь команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками. Ожидается, что это произойдет уже в 2022 году.

"Передача в управление пассажирских перевозок DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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УкрзализныцяDeutsche Bahn