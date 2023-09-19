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УЗ подовжила курсування нового поїзда Київ-Хелм: графік

Фото: УЗ подовжила курсування нового поїзда Київ-Хелм (facebook.com/ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" після вдалого експерименту подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Поїзд вирушив у свій перший рейс 3 вересня та став уже третім у суперпопулярному напрямку Київ-Хелм. По суті, це ще одне зручне пересадкове сполучення між Києвом та Варшавою, яке також дає змогу жителям Рівненської області та Волині здійснити денну подорож залізницею до столиці Польщі", - зазначили в "Укрзалізниці".

У пресслужбі також нагадали, що пересадка між поїздами у Хелмі відбувається на одній платформі.

Розклад руху поїзда:

  • відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27 (пересадка на польський Інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 -21:02);
  • зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45. 

Квитки на рейси без комісії можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як зручно доїхати до польського Хелма з України.

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Укрзалізниця