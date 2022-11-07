УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизтопілва за формулою ціна в порту Роттердам плюс доставка

АТ "Укрзалізниця" на початку листопада оновила умови тендеру на закупівлю 100 тисяч тонн дизпалива за ціною, визначеною за формулою, ціна палива в портах Роттердам-Амстердам-Анверпен плюс вартість доставки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані тендерної документації від 1 листопада.
Очікувана вартість закупівлі - 3,6 млрд грн.
УЗ перейшла на формульне ціноутворення у 2019 році. Для закупівлі палива компанія використовує індекси чи порту Роттердам, чи Генуї (Італія).
Щороку за такою формулою "Укрзалізниця" закуповує 250-300 тисяч тонн палива на суму понад 10 млрд грн.
Нагадаємо, аналогічна формула ціноутворення діє і для природного газу, визначеної ухвалою Кабміну - ціна на хабі в Амстердамі плюс його транспортування в Україну.
Також у 2016-2019 роках до запровадження ринку електроенергії діяла формула "Роттердам+" для визначення цін на вугілля.
У 2017 році НАБУ почало розслідувати законність формули. У 2020-2022 роках САП 4 рази закривала справу через відсутність складу злочину та 5 разів його відновлювала.
У вересні 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала повністю законним та обґрунтованим закриття справи через відсутність складу злочину.
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