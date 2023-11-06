УЗ підвищує тарифи при низькій якості послуг через монопольне становище, - економіст

Укрзалізниця користується своїм монопольним статусом, і саме тому постійно підвищує тарифи, не зважаючи на якість послуг. Компанію потрібно позбавити монополії на перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету економістів України Андрія Новака.

"Там, де монополіст, завжди буде постійне підвищення цін і тарифів при постійній низькій якості надання цих послуг. Тільки розбиття монополії Укрзалізниці може змінити ситуацію. Більше нічого. Це знову-таки один із елементів стратегії. А тут так само немає стратегії", - заявив економіст.

Як приклад він навів ситуацію з монополією Укрпошти, яка була подолана, і в результаті українські споживачі отримали якісні послуги з доставки товарів.

"Коли була тільки Укрпошта, ми знали якість і ціну послуг пошти. А як тільки з’явилася "Нова пошта", вони стали конкурентами, і в результаті ми, споживачі, виграємо! Тому що маємо прекрасні послуги, швидкі і абсолютно доступні. Тобто, якби на ринку Укрзалізниці, тобто залізничних перевезень, з’явився будь-який приватний конкурент, співмірний - ми б мали таку саму ситуацію", - наголосив економіст.

Як відомо, "Укрзалізниця" наступного року ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення на 20%.

Своєю чергою в Федерації роботодавців транспорту України заявили, що за останній рік тарифи на вантажні залізничні перевезення вже зросли більш ніж удвічі, проте Укрзалізниця продовжує звітувати про збитки.