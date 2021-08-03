УЗ переведет на электричество участок от Ковеля до границы с ЕС

В Волынской области вошли в активную фазу работы по электрификации важного участка протяженностью 100 км в направлении стран ЕС "Ковель - Изов - Госграница", которые проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

"Наконец получили зеленый свет от Государственной архитектурно-строительной инспекции - разрешение на начало основных работ. Сейчас здесь уже идут активные работы. Далее по графику - отбор подрядчика для строительства тяговой подстанции Ковель", - написал руководитель УЗ.

По его словам, за счет электрификации этого участка Украина значительно расширит свои экспортные потоки в направлении стран Евросоюза.

Также это позволит сократить зависимость "Укрзализныци" от колебаний цен на топливо и укрепит энергетическую безопасность компании. Исходя из этих соображений, электрификация инфраструктуры "Укрзализныци" является приоритетным направлением.

К тому же, по словам Ивана Юрика, электрификация железной дороги делает этот вид транспорта максимально экологичным.