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УЗ переведет на электричество участок от Ковеля до границы с ЕС

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Киев, Вторник 03 августа 2021 11:45
УЗ переведет на электричество участок от Ковеля до границы с ЕС Фото: УЗ переведет на электричество участок от Ковеля до границы с ЕС (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Волынской области вошли в активную фазу работы по электрификации важного участка протяженностью 100 км в направлении стран ЕС "Ковель - Изов - Госграница", которые проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

"Наконец получили зеленый свет от Государственной архитектурно-строительной инспекции - разрешение на начало основных работ. Сейчас здесь уже идут активные работы. Далее по графику - отбор подрядчика для строительства тяговой подстанции Ковель", - написал руководитель УЗ.

УЗ переведет на электричество участок от Ковеля до границы с ЕС

По его словам, за счет электрификации этого участка Украина значительно расширит свои экспортные потоки в направлении стран Евросоюза.

Также это позволит сократить зависимость "Укрзализныци" от колебаний цен на топливо и укрепит энергетическую безопасность компании. Исходя из этих соображений, электрификация инфраструктуры "Укрзализныци" является приоритетным направлением.

К тому же, по словам Ивана Юрика, электрификация железной дороги делает этот вид транспорта максимально экологичным.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что, согласно межправительственному соглашению между Украиной и Францией, для обновления подвижного состава УЗ получит 130 электрических локомотивов производства компании Alstom.

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