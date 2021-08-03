УЗ переведе на електрику ділянку від Ковеля до кордону з ЄС
У Волинській області увійшли в активну фазу роботи з електрифікації важливої ділянки протяжністю 100 км в напрямку країн ЄС "Ковель - Ізов - Держкордон", які проводяться у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика.
"Нарешті отримали зелене світло від Державної архітектурно-будівельної інспекції - дозвіл на початок основних робіт. Зараз тут вже йдуть активні роботи. Далі за графіком - відбір підрядника для будівництва тягової підстанції Ковель", - написав керівник УЗ.
За його словами, за рахунок електрифікації цієї ділянки Україна значно розширить свої експортні потоки в напрямку країн Євросоюзу.
Також це дозволить скоротити залежність "Укрзалізниці" від коливань цін на паливо і зміцнить енергетичну безпеку компанії. Виходячи з цих міркувань, електрифікація інфраструктури "Укрзалізниці" є пріоритетним напрямком.
До того ж, за словами Івана Юрика, електрифікація залізниці робить цей вид транспорту максимально екологічним.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що, згідно з міжурядовою угодою між Україною і Францією, для оновлення рухомого складу УЗ отримає 130 електричних локомотивів виробництва компанії Alstom.