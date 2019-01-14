УЗ ничего не может сделать с разворовыванием вагонов, - эксперт

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Железная дорога испытывает острый дефицит локомотивной тяги

Воровство из составов "Укрзализныци" (УЗ) происходит из-за того, что железная дорога испытывает острый дефицит локомотивной тяги и не может быстро вывозить грузовые вагоны. Об этом заявил глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его Facebook.

Кроме того, Криворучко опубликовал копию ответа "Укрзализныци" на обращение Американской торговой палаты в Украине.

"Как известно, воровство из составов, а также разукомплектование вагонов стало настоящей катастрофой для железной дороги. По данным Украинского логистического альянса, в стране ежедневно воруют узлы и детали из 150-170 вагонов, а это практически три грузовых состава!", - говорится в сообщении.

Эксперт уверен, что составы могут много времени стоять без движения, потому что их нельзя вывести, а УЗ констатирует, что ничего не может сделать с воровством и не планирует возмещать собственникам разукомплектованных вагонов убытки, которые они несут.

"Из числа конструктивных идей — предлагается вновь создать в структуре МВД подразделение транспортной полиции. А еще УЗ напоминает, что за сохранность имущества (в частности, вагонов) должен нести ответственность их собственник. Что ж, видимо, по мнению госмонополиста, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — подытожил Криворучко.