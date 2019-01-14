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УЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів, - експерт

Новини » Інфраструктура    14.01.2019 - 12:10
УЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів, - експерт
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Залізниця відчуває гострий дефіцит локомотивної тяги

Крадіжка з потягів "Укрзалізниці" (УЗ) відбувається через те, що залізниця відчуває гострий дефіцит локомотивної тяги і не може швидко вивозити вантажні вагони. Про це заявив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його Facebook.

Крім того, Криворучко опублікував копію відповіді "Укрзалізниці" на звернення Американської торгової палати в Україні.

 

"Як відомо, крадіжки зі складів, а також розукомплектування вагонів стало справжньою катастрофою для залізниці. За даними Українського логістичного альянсу, в країні щодня крадуть вузли і деталі з 150-170 вагонів, а це практично три вантажних склади!", - йдеться в повідомленні.

Експерт упевнений, що склади можуть багато часу стояти без руху, тому що їх не можна вивести, а УЗ констатує, що нічого не може зробити з крадіжками і не планує відшкодовувати власникам розукомплектованих вагонів збитки, які вони несуть.

"З числа конструктивних ідей — пропонується знову створити у структурі МВС підрозділ транспортної поліції. А ще УЗ нагадує, що за збереження майна (зокрема, вагонів) повинен нести відповідальність їх власник. Що ж, мабуть, на думку держмонополіста, "порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих", — підсумував Криворучко.

УЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів, - експертУЗ нічого не може зробити з розкраданням вагонів, - експерт

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