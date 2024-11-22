УЗ може втратити 3 млрд гривень: експерт назвав причину

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) планує забрати в "Укрзалізниці" та передати в управління 18 тисяч вагонів, які раніше належали РФ та РБ. Однак це рішення може завдати шкоди "Укрзалізниці" та всій економіці,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора Федерації роботодавців транспорту Володимира Гусака.

"Зараз ці вагони використовуються для обслуговування економіки України. Вони працюють на економіку України, і вони приносять "Укрзалізниці", а відповідно державі, дохід. Йдеться про десь 3 мільярди гривень на рік", - уточнив Гусак.

Якщо ці вагони будуть передані у зовнішнє управління, існує також ризик, що інша компанія вступить в змову з попередніми власниками вагонів, і Україна таким чином втратить над ними контроль, зауважив експерт.

"Тому ми вважаємо, що тут АРМА підходить до справи суто формально. Вона має звернутися до Кабінету міністрів з тим, щоб розробити механізм для того, аби передати ці вагони Укрзалізниці поза конкурсом. Жодних незрозумілих фірм тут не має бути. Це великий ризик! І це важливо для "Укрзалізниці" і економіки України", - резюмував Гусак.

Нагадаємо, раніше АРМА обрала управителем для 3 тисяч арештованих вагонів компанію, яка не має жодного досвіду з оперування вагонами. Вона буде платити державі за вагон 34 грн на добу - хоча ринкова ставка прибутковості піввагонів становить 450 грн/добу, а цистерн - понад 1000 грн/добу. Зараз Агентство готується до конкурсу по відбору управителя для 18 тисяч вагонів.

У свою чергу директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що АРМА варто лишити арештовані вагони в управлінні "Укрзалізниці": це дасть змогу УЗ забезпечити інтереси українських перевізників та покращити роботу залізниці.