УЗ має значний потенціал для нарощення обсягів перевезень, підвищувати тариф не треба, - ЦТС

У 2023 році "Укрзалізниці" вдалося вийти на чистий прибуток в сумі 5,2 млрд грн, тоді як у 2022 році компанія мала 9,6 млрд грн чистого збитку. Водночас плани компанії на 2024 рік доволі стримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Центру транспортних досліджень.

"Отриманню прибутку, безумовно, сприяла зовнішня допомога у вигляді кредитного та грантового фінансування. Так, якщо у 2022 році обсяг кредитів склав 249 млн євро, а грантів - 28 млн євро, то в 2023-му ці показники склали відповідно 238 млн євро і 376 млн євро. Також варто пам’ятати, що ще в середині 2022 року вантажні залізничні тарифи були підвищені відразу на 70% для всіх видів вантажів", - вказують у центрі.

Щодо стосується обсягів вантажних перевезень, то вантажна база отримала потужний драйвер для зростання після часткового розблокування портів для всіх видів вантажів - у жовтні-грудні 2023 року були зафіксовані рекордні обсяги перевезень за весь період військового вторгнення.

"Позитивна динаміка була продовжена і в січні 2024 року, коли було перевезено понад 14 млн т вантажів. На цьому фоні офіційний прогноз вантажної бази на 2024 на рівні 152 млн т виглядає занадто консервативним: ринок має значний потенціал для зростання в таких сегментах як перевезення зернових, мінбудматеріалів, вугілля та руди", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.