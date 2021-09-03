УЗ купила дизтопливо в порту Роттердама с доплатой за доставку в Украину

Компании "Торум" (входит в группу "Трейд Коммодити") и "Альянс Энерго Трейд" поставят государственной "Укрзализныци" 15 тыс. тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 51 до 68 долларов за тонну на доставку его в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты аукционов в системе ProZorro.

"Торум" выиграл тендеры на 12 тыс. тонн с расчетной ценой от 26 774 до 27 230 грн/тонна. "Альянс Энерго Трейд" выиграла тендер на 3 тыс. тонн по 26 774 грн/тонна.

По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит у "Торум" 51,3-68,2 долларов/тонна, у "Альянс Энерго Трейд" - 51,3 долларов/тонна.