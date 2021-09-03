УЗ купила дизтопливо в порту Роттердама с доплатой за доставку в Украину

Компании "Торум" (входит в группу "Трейд Коммодити") и "Альянс Энерго Трейд" поставят государственной "Укрзализныци" 15 тыс. тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 51 до 68 долларов за тонну на доставку его в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты аукционов в системе ProZorro.
"Торум" выиграл тендеры на 12 тыс. тонн с расчетной ценой от 26 774 до 27 230 грн/тонна. "Альянс Энерго Трейд" выиграла тендер на 3 тыс. тонн по 26 774 грн/тонна.
По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит у "Торум" 51,3-68,2 долларов/тонна, у "Альянс Энерго Трейд" - 51,3 долларов/тонна.
Напомним, в августе "Укрзализныця" приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам плюс 50 долларов на тонне.
НАК "Нафтогаз Украины" летом 2021 года продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам плюс 23 долларов на тонне.
"Дизельная" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам" плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.