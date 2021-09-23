УЗ изменила движение некоторых поездов и назначила дополнительный во Львов

Так, на участке Полтава - гребенка будет временно отменено курсирование поезда № 724/723 Киев - Харьков - Киев.

Поезд не будет курсировать в данном направлении из Киева в Харьков 27-30 сентября, а также 1, 4 и 5 октября.

Причиной тому являются плановые колейные работы.

Зато будет назначено курсирование другого поезда № 720/719 Киев-Харьков-Киев.

Он будет отправляться из Киева 27-30 сентября и 1 и 4 октября, а с Харькова 28-30 сентября, 1, 2 и 5 октября соответственно.

Кроме того, УЗ назначила дополнительный рейс Интерсити+ № 743/744 Дарница - Львов - Дарница.

Он отправится из Дарницы 25 сентября, а из Львова 26 сентября.