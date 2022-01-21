Если УЗ хочет зарабатывать на перевозках, она должна вложиться в ремонт путей, - эксперт

"50% путей требуют и ремонта и тотальной реконструкции. Т.е. сегодня 7 тыс. км путей требуют капитального ремонта, но ежегодно проводится ремонт 200-300 км. В прошлом году - всего 48 км. Это вообще парадокс! Еще 3 тыс. км требуют реконструкции. УЗ заложила 850 млн грн, это 10% от общего объема инвестиций в 2020 году, в 2021-м - чуть больше, но этого не хватает. Необходимо ежегодно где-то 3-4 млрд грн, а не 800 млн грн, чтобы просто пути не разрушались", - рассказал Зинченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, чтобы привести железнодорожные пути в нормальное состояние, улучшить движение и повысить скорость поездов, как на европейских дорогах, а также обеспечить безаварийность, необходимы значительно большие инвестиции - около 60 млрд грн.

Эксперт подчеркнул: УЗ хронически не выполняет свои инвестиционные планы по ремонту инфраструктуры, что негативно сказывается как на скорости передвижения по железной дороге, так и на его безопасности. И если ситуация не изменится, компания продолжит терять своих клиентов, которые будут переключаться на альтернативные пути доставки своих грузов.

"Грузовые перевозки - очень прибыльные, за счет них УЗ и живет. У них от 15% до 30% прибыльность, у грузоперевозок. Т.е. для того, чтобы зарабатывать деньги, УЗ должна ремонтировать пути", - объяснил Зинченко.