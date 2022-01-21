ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо УЗ хоче заробляти на перевезеннях, вона має вкластися у ремонт шляхів, - експерт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 січня 2022 17:30
Якщо УЗ хоче заробляти на перевезеннях, вона має вкластися у ремонт шляхів, - експерт Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" має інвестувати у ремонт залізничних колій, щоб не втратити дохід від вантажних перевезень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"50% шляхів вимагають і ремонту та тотальної реконструкції. Тобто сьогодні 7 тис. км шляхів вимагають капітального ремонту, але щорічно проводиться ремонт 200-300 км. Торік - всього 48 км. Це взагалі парадокс! Ще 3 тис. км вимагають реконструкції. УЗ заклала 850 млн грн, це 10% від загального обсягу інвестицій у 2020 році, у 2021-му - трохи більше, але цього не вистачає. Необхідно щороку десь 3-4 млрд грн, а не 800 млн грн, щоб просто шляхи не руйнувалися", - розповів Зінченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, щоб привести залізничні колії до нормального стану, покращити рух та підвищити швидкість потягів, як на європейських дорогах, а також забезпечити безаварійність, необхідні значно більші інвестиції - близько 60 млрд грн.

Експерт наголосив: УЗ хронічно не виконує своїх інвестиційних планів з ремонту інфраструктури, що негативно позначається як на швидкості пересування залізницею, так і на її безпеці. І якщо ситуація не зміниться, компанія продовжить втрачати своїх клієнтів, які перемикатимуться на альтернативні шляхи доставки своїх вантажів.

"Вантажні перевезення - дуже прибуткові, за рахунок них УЗ і живе. У них від 15% до 30% прибутковість, у вантажоперевезень. Тобто для того, щоб заробляти гроші, УЗ має ремонтувати шляхи", - пояснив Зінченко.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру та підвищити якість перевезень, інакше потягам та вагонам не буде за що їздити.

У свою чергу гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак зазначав, що ситуація з перевезеннями залізницею значно погіршилася: через поганий стан шляхів оборотність вагонів зросла на чверть і відправники стикаються з дефіцитом вагонів. Тому головними пріоритетами для УЗ у новому році мають стати закупівля достатньої кількості локомотивів та ремонт залізничного полотна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі