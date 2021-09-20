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УЗ еще ликвидирует провал в Черновицкой области: поезда задерживаются на 2 часа

Новина українською →
Черновцы , Понедельник 20 сентября 2021 20:24
УЗ еще ликвидирует провал в Черновицкой области: поезда задерживаются на 2 часа Фото: Укрзализныця продолжает ликвидировать провал грунта в Черновицкой области facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

Железнодорожники активно ликвидируют последствия карстового провала, образовавшегося под путями рейса. Время задержки поезда № 117/118 Черновцы - Чернигов составляет около двух часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Железнодорожники засыпали щебня и камня в место карстового провала.

"В связи с проведением работ доставляем пассажиров поезда № 117/118 Чернигов - Черновцы - Чернигов автобусами на участке между станциями Мамалыга и Черновцы. Автобусы отправляются с привокзальной площади и подстроены под график поезда", - отмечает прессслужба.

Поезд № 117/118 Черновцы - Чернигов будет отправляться со станции Мамалыга после того, как к нему прибудет автобус с пассажирами. Отмечается, что время задержки поезда составляет около двух часов.

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Киев Укрзализныця Черновицкая область
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