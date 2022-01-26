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УЗ электрифицировала 7 км участка между Смелой и станцией Шевченко

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Украина, Среда 26 января 2022 12:35
УЗ электрифицировала 7 км участка между Смелой и станцией Шевченко Фото: УЗ электрифицировала 7 км участка между Смелой и станцией Шевченко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкасской области завершилась электрификация отрезка протяженностью 7 километров на участке от станции имени Тараса Шевченко до Смелы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци"

Данный отрезок является частью железнодорожного участка протяженностью 34 км от Черкасс до станции Шевченко. Полная его электрификация запланирована на этот год в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка».

"Реализация проекта позволит запустить скоростные электропоезда, которые будут курсировать между Киевом и Черкассами, и существенно улучшит пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области. Ведь скоростные поезда, как и региональные и электропоезда, могут курсировать только по электрифицированному участку железнодорожного пути", - говорится в сообщении.

В целом по всему участку установили 993 опоры контактной сети, 36 жестких поперечин, 306 консолей и 115 анкеров.

УЗ электрифицировала 7 км участка между Смелой и станцией Шевченко

В прошлом году УЗ в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершила два проекта по электрификации: реконструкцию и электрификацию участка "Васильков - Васильков-2" на Киевщине и строительство с последующей электрификацией второй ветки на железнодорожном участке Черноморская - Береговая на Одесчине.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее объявил масштабную модернизацию "Укрзализныци" отдельным направлением инициированной им программы "Большая стройка".

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