ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ електрифікувала 7 км ділянки мiж Смілою і станцією Шевченка

Новость на русском →
Україна, Середа 26 січня 2022 12:35
УЗ електрифікувала 7 км ділянки мiж Смілою і станцією Шевченка Фото: УЗ електрифікувала 7 км ділянки мiж Смілою і станцією Шевченка (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкаській області завершилася електрифікація відрізку протяжністю 7 кiлометрiв на дiлянцi вiд станції імені Тараса Шевченка до Сміли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Цей відрізок є частиною залізничної ділянки протяжністю 34 км від Черкас до станції Т.Шевченка. Повна її електрифікації запланована на цей рік у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Реалізація проєкту дозволить запустити швидкісні електропоїзди, які курсуватимуть між Києвом та Черкасами, та суттєво покращить приміське залізничне сполучення в Черкаській області. Адже швидкісні поїзди, як і регіональні та електропоїзди, можуть курсувати лише електрифікованою дільницею залізничного шляху", - йдеться у повідомленні.

Загалом по всій дільниці встановили 993 опори контактної мережі, 36 жорстких поперечин, 306 консолей та 115 анкерів.

УЗ електрифікувала 7 км ділянки мiж Смілою і станцією Шевченка

Минулого року УЗ в межах програми "Велике будівництво" завершила два проєкти з електрифікації: реконструкцію та електрифікацію дільниці "Васильків - Васильків-2" на Київщині та будівництво з подальшою електрифікацією другої гілки на залізничній ділянці Чорноморська - Берегова на Одещині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше оголосив масштабну модернізацію "Укрзалізниці" окремим напрямком ініційованої ним програми "Велике будівництво".

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ