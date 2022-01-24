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УЗ должна вкладывать средства в ремонт путей, чтобы обеспечить безопасность движения, - нардеп

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Киев, Понедельник 24 января 2022 12:25
УЗ должна вкладывать средства в ремонт путей, чтобы обеспечить безопасность движения, - нардеп Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Безопасность движения - это приоритет для "Укрзализныци", поэтому она должна в первую очередь инвестировать в ремонт путей, а не покупку новых вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Цымбалюка.

"Вообще не выделяется или мало выделяется средств на усовершенствование самого железнодорожного пути. Не используются современные технологии: у нас устаревшие путевые пары, устаревшая сигнализация. Устаревшие пути не меняются на более современные. Не проводится их реконструкция", - рассказал Цымбалюк.

В то же время, по его словам, в УЗ планируют покупать новые вагоны, хотя критической потребности в обновлении вагонного парка нет.

"Мы видим, как руководство "Укрзализныци", как и в целом министерство, хочет менять подвижной состав, железнодорожные грузовые вагоны - потому что на этом просто хотят в очередной раз заработать", - пояснил Цымбалюк.

Он напомнил, что состояние железнодорожных путей не отвечает современным требованиям и не позволяет поездам развивать нужную скорость, и в большинстве случаев именно критическое состояние путей является причиной аварий на железной дороге.

"Повышение скорости, например, пассажирских поездов требует ремонтов и обновления всего, что касается безопасности пути, - радиусы, выравнивания, построение вместо переездов все-таки наземных переходов, чтобы уменьшить риски аварийности на этих переездах. Вообще о безопасности движения никто не заботится" , - констатировал Цымбалюк.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

В то же время генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды доходов "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются.

Напомним, ранее Временная следственная комиссия ВР по вопросам проверки УЗ признала, что "Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

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