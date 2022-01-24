УЗ должна вкладывать средства в ремонт путей, чтобы обеспечить безопасность движения, - нардеп

Безопасность движения - это приоритет для "Укрзализныци", поэтому она должна в первую очередь инвестировать в ремонт путей, а не покупку новых вагонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Цымбалюка.

"Вообще не выделяется или мало выделяется средств на усовершенствование самого железнодорожного пути. Не используются современные технологии: у нас устаревшие путевые пары, устаревшая сигнализация. Устаревшие пути не меняются на более современные. Не проводится их реконструкция", - рассказал Цымбалюк.

В то же время, по его словам, в УЗ планируют покупать новые вагоны, хотя критической потребности в обновлении вагонного парка нет.

"Мы видим, как руководство "Укрзализныци", как и в целом министерство, хочет менять подвижной состав, железнодорожные грузовые вагоны - потому что на этом просто хотят в очередной раз заработать", - пояснил Цымбалюк.

Он напомнил, что состояние железнодорожных путей не отвечает современным требованиям и не позволяет поездам развивать нужную скорость, и в большинстве случаев именно критическое состояние путей является причиной аварий на железной дороге.

"Повышение скорости, например, пассажирских поездов требует ремонтов и обновления всего, что касается безопасности пути, - радиусы, выравнивания, построение вместо переездов все-таки наземных переходов, чтобы уменьшить риски аварийности на этих переездах. Вообще о безопасности движения никто не заботится" , - констатировал Цымбалюк.