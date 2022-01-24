УЗ має вкладати кошти у ремонт колій, щоб забезпечити безпеку руху, - нардеп

Безпека руху - це пріоритет для "Укрзалізниці", тож вона повинна першочергово інвестувати в ремонт колій, а не купівлю нових вагонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

"Взагалі не виділяється, чи мало виділяється, коштів на удосконалення самої залізничної колії. Не використовуються сучасні технології: у нас застарілі колійні пари, застаріла сигналізація. Застарілі колії не міняються на більш сучасні. Не проводиться їхня реконструкція", - розповів Цимбалюк.

Натомість, за його словами, в УЗ планують купувати нові вагони, хоча критичної потреби в оновленні вагонного парку немає.

"Ми бачимо, як керівництво "Укрзалізниці", як і в цілому міністерство, хоче міняти рухомий склад, залізничні вантажні вагони - тому що на цьому просто хочуть вчергове заробити", - пояснив Цимбалюк.

Він нагадав, що стан залізничних колій не відповідає сучасним вимогам та не дозволяє поїздам розвивати потрібну швидкість, і в більшості випадків саме критичний стан колій є причиною аварій на залізниці.

"Підвищення швидкості, наприклад, пасажирських потягів, вимагає ремонтів та оновлення всього, що стосується безпеки колії, - радіуси, вирівнювання, побудова замість переїздів все-таки наземних переходів, щоби зменшити ризики аварійності на цих переїздах. Взагалі за безпеку руху ніхто не дбає", - констатував Цимбалюк.