УЗ должна показать бизнесу себестоимость грузовых перевозок, - эксперт

"У нас (представителей бизнеса, - ред.) совершенные прозрачные требования, как основных клиентов: мы хотим, чтобы тарифы ж/д были экономически обоснованными. Для этого нужно высчитать себестоимость, и создать новый рабочий документ, новый тарифный сборник. Если бы была просчитана реальная себестоимость, ни у кого бы не возникало вопросов. А когда нам выбрасывается окончательное решение с поднятием процентов для разных классов, возникает вопрос: была ли посчитана эта себестоимость, или нет? Почему повышение на такой процент? Почему все-таки происходит уравнивание классов?" - пояснил он.

По его мнению, такой документ необходим, поскольку стоимость перевозки грузов разная для разных грузов. Так, одни грузы возят сезонно, а другие - круглый год, какие-то грузы перевозятся составами по прямой, а другие - используют большое количество маневровых станций и депо.

"Из-за этого себестоимость перевозки разных грузов может отличаться в разы. И первое задание УЗ - посчитать реальную себестоимость перевозки различных грузов, чтобы увязать эту себестоимость в зависимости от того, сколько вагонов в составе ведется, сколько маневровых станций используется по дороге, сколько депо нужно содержать для перевозки определенных грузов", - подчеркнул он.

Но, по словам Каленкова, по какой-то причине УЗ не проводит подобные анализы, а просто повышает тарифы.

"Мы ожидаем перехода на более системные, нормальные и прозрачные отношения с УЗ. Вместо этого мы получаем окончательный вариант в виде напечатанного приказа, и это неприятно. УЗ зависит от нас как клиентов, мы - зависим от УЗ. Поэтому мы надеемся, что будет обсуждение, и мы перейдем на более системный диалог, а не диалог: "деньги заканчиваются, дайте нам еще денег", - резюмировал Каленков.

Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, необходимо провести давно назревшую реформу УЗ, а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.