УЗ додала в застосунок корисну функцію для купівлі квитків

"Укрзалізниця" випустила корисне оновлення застосунку для придбання квитків. Відтепер можна обирати найзручніші варіанти пересадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram АТ "Укрзалізниця".
"Додали можливість купувати квитки в застосунку, обираючи найоптимальніші та найзручніші варіанти пересадок. Деколи маршрут із пересадкою є навіть швидшим за прямий. Тож обирайте різні варіанти та подорожуйте залізницею", - повідомив директор департаменту з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Ернест Клименко.
Як працює оновлення:
Окрім цього, тільки в застосунку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного й того самого поїзда.
Якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом всього маршруту - система запропонує пасажиру під час поїздки просто пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. В такому випадку пасажиру прийде два квитки на один і той самий поїзд.
Оновлення ставатиме доступним всім користувачам поступово впродовж тижня. Його можна завантажити за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 30 червня УЗ повернула супровід пасажирських поїздів воєнізованою охороною. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.
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