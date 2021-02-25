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UZ Cargo сформируют до середины лета, - Эзугбая

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 17:09
UZ Cargo сформируют до середины лета, - Эзугбая Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

До июля 2021 года будет окончательно сформирован филиал грузовых перевозок Укрзалізниці UZ Cargo.

Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиала и окончательно доработана его структура. Также в это время будут согласованы структура и штат пилотных проектов (2 филиала, 2 вагонных депо).

Затем, в марте-апреле, планируется утвердить штатное расписание пилотных проектов и аппарата управления UZ Cargo, описать бизнес-процессы для пилотных проектов.

Также весной планируется доработать необходимые нормативные документы, назначить руководителей пилотных филиалов и депо, дать старт переводу персонала в пилотные филиалы и грузовые депо, а также подготовить структуру и штат других грузовых подразделений (вагонных депо, филиалов).

На май запланировано назначение персонала в аппарат управления филиалом (средний уровень), утверждение структуры и штата других подразделений (вагонных, локомотивных депо, филиалов), старт перевода персонала в филиалы и депо UZ Cargo.

В планах на июнь-июль - укомплектовать UZ Cargo персоналом и имуществом, а также формализовать основные бизнес-процессы вертикалей.

Напомним, глава УЗ Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию.

Процесс анбандлинга уже начался, из состава компании были выделены структуры UZ Cargо и UZ Infra, которые займутся грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Однако в начале месяца набсовет УЗ заблокировал решение о разделении компании.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование "Укрзализныци" путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

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