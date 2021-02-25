UZ Cargo сформують до середини літа, - Езугбая
До липня 2021 року буде остаточно сформована філія вантажних перевезень Укрзалізниці UZ Cargo.
Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з планом формування UZ Cargo, в лютому будуть призначені перші керівники бізнес-вертикалей філії й остаточно доопрацьована його структура. Також в цей час будуть узгоджені структура і штат пілотних проектів (2 філії, 2 вагонних депо).
Потім, у березні-квітні, планується затвердити штатний розклад пілотних проектів та апарату управління UZ Cargo, описати бізнес-процеси для пілотних проектів.
Також навесні планується доопрацювати необхідні нормативні документи, призначити керівників пілотних філій і депо, дати старт переводу персоналу в пілотні філії та вантажні депо, а також підготувати структуру і штат інших вантажних підрозділів (вагонних депо, філій).
На травень заплановано призначення персоналу в апарат управління філією (середній рівень), затвердження структури й штату інших підрозділів (вагонних, локомотивних депо, філій), старт переведення персоналу у філії та депо UZ Cargo.
У планах на червень-липень - укомплектувати UZ Cargo персоналом та майном, а також формалізувати основні бізнес-процеси вертикалей.
Нагадаємо, глава УЗ Володимир Жмак заявив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи виставлять на продаж або передадуть у концесію.
Процес анбандлінгу вже почався, зі складу компанії були виділені структури UZ Cargо і UZ Infra, які займуться вантажоперевезеннями та інфраструктурою відповідно. Однак на початку місяця наглядова рада УЗ заблокувала рішення про розділення компанії.
Раніше економічний експерт Борис Кушнірук нагадав, що реформування "Укрзалізниці" шляхом поділу на окремі філії за напрямами діяльності повністю відповідає принципам, які передбачені Угодою про євроінтеграцію між Україною та ЄС.