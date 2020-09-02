УЗ будет покупать дизтопливо с наценкой к цене в Роттердаме

АО "Укрзализныця" 1 сентября определило победителями двух тендеров на поставку 6000 тонн дизельного топлива компании "Оил Трейд 2018", аффилированную с группой "Приват" и "Анвитрейд" (Wexler Group).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ProZorro.

В частности, "Анвитрейд" предложила ресурс по расчетной цене 19 770,4 грн/т, "Оил Трейд 2018" - по 19 610,9 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" 877 грн/т ($32/т) у "Оил Трейд 2018" - 744 грн/т ($27/т).

Эта маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа поставщики ориентируются на хаб NCG в Германии, добавляя фиксированную наценку, которая покрывает транспортные расходы на доставку газа в Украину.

Аналогичная формула в 2016-2019 г. действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.