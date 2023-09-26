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В УЗ анонсували нові маршрути з Польщі, Чехії та Німеччини

Фото: В УЗ анонсували нові маршрути з Польщі, Чехії та Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У жовтні "Укрзалізниця" запустить низку нових маршрутів до трьох країн Європи. Мова про Польщу, Чехію та Німеччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови правління УЗ Євгена Лященко для "Інтерфакс-Україна".

"Укрзалізниця в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення "Рава-Руська - Варшава", який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL", - сказав Лященко.

На станції Рава-Руська організують пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

"SKPL буде першим досвідом співпраці з європейською компанією. Другим буде RedioJet, які почнуть виконувати рейси Чоп - Прага десь з листопада. З ними в нас два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова УЗ.

За словами Лященко, іноперевізники допущені, тому що в "Укрзалізниці" немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії. Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік. Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви.

Європейські напрямки "Укрзалізниці"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила поїзди до Перемишля з Києва, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Також з Києва можна доїхати до Варшави та Перемишля, звідти й пересісти до Берліну.

Крім того, у зв'язку з ремонтними роботами з 7 вересня по 6 жовтня не курсуватимуть поїзди сполучень №73 Харків-Перемишль та №89 Київ-Перемишль. Поїзд №705, маршруту, Київ - Перемишль, залишиться у щоденному розкладі.

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Укрзалізниця