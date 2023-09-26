В УЗ анонсували нові маршрути з Польщі, Чехії та Німеччини

"Укрзалізниця в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення "Рава-Руська - Варшава", який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL", - сказав Лященко.

На станції Рава-Руська організують пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

"SKPL буде першим досвідом співпраці з європейською компанією. Другим буде RedioJet, які почнуть виконувати рейси Чоп - Прага десь з листопада. З ними в нас два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер", - заявив голова УЗ.

За словами Лященко, іноперевізники допущені, тому що в "Укрзалізниці" немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії. Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік. Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви.

Європейські напрямки "Укрзалізниці"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила поїзди до Перемишля з Києва, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Також з Києва можна доїхати до Варшави та Перемишля, звідти й пересісти до Берліну.

Крім того, у зв'язку з ремонтними роботами з 7 вересня по 6 жовтня не курсуватимуть поїзди сполучень №73 Харків-Перемишль та №89 Київ-Перемишль. Поїзд №705, маршруту, Київ - Перемишль, залишиться у щоденному розкладі.