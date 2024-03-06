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"Уявлення не маю, хто це". В Американському Самоа у Байдена з'явився несподіваний конкурент

Середа 06 березня 2024 12:53
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"Уявлення не маю, хто це". В Американському Самоа у Байдена з'явився несподіваний конкурент Фото: Джейсон Палмер (facebook.com/jason michael palmer)
Автор: Марія Кучерявець

Чинний президент США Джо Байден програв кокуси Демократичної партії в Американському Самоа маловідомому претенденту - підприємцю Джейсону Палмеру. І хоч ця поразка жодним чином не ставить під загрозу передвиборчу кампанію Байдена, але така новина набула широкого розголосу в західних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та CNN.

Таким чином Байден під час "супервівторка" зміг здобути перемогу в усіх 15 штатах. Але на Американському Самоа (острівна територія США у Тихому океані) все ж зазнав поразки. Його обійшов бізнесмен Джейсон Палмер, набравши 51 голос проти 40 голосів у Байдена.

Тепер очікується, що Палмер отримає чотирьох делегатів на національному з’їзді Демократичної партії. Для чинного президента США це означає першу поразку на праймеріз.

Що відомо про Джейсона Палмера

Згідно з відкритими джерелами, 52-річний Джейсон Палмер є жителем Балтимора (місто в США, промисловий порт і найбільше місто в штаті Меріленд, на західному березі Чесапікської затоки північно-східніше Вашингтона).

Він працював у кількох компаніях і неурядових організаціях, пов'язаних з технологіями та освітою, зазначають в ЗМІ.

Що цікаво, свою передвиборчу кампанію він проводив дистанційно, організовуючи публічні зустрічі через Zoom і ніколи не був на острові Самоа, де й здобув свою єдину перемогу на праймеріз.

Палмер, який висунув свою кандидатуру в листопаді, писав на веб-сайті своєї кампанії, що у нього "дуже мало шансів на перемогу". Він зосередив свою кампанію на "оновленні" та на молоді.

"Америка не може дивитися в майбутнє, шукаючи притулку в минулому ", - написано на веб-сайті його кампанії, чим він натякнув на різницю у віці з двома фаворитами на виборах - Байдена і Трампа.

Також Палмер розповів, що агітував на власні заощадження, витративши на це майже 500 тисяч євро.

"Ви не можете взяти ці гроші з собою, коли помрете, але ви можете змінити світ, поки ви ще тут", - пояснив він.

Також на своїй сторінці у Twitter він подякував Американському Самоа за підтримку.

"Для мене велика честь оголосити про свою перемогу на праймеріз в Американському Самоа. Дякує неймовірній спільноті за підтримку. Ця перемога є свідченням сили нашого голосу. Разом ми можемо відновити американську мрію та сформувати світле майбутнє для всіх", - написав Палмер.

Як реагують на його перемогу

Директор Центру політики Університету Вірджинії у Шарлоттсвіллі Ларрі Сабато відреагував на перемогу Палмера так: "Нарешті щось незвичайне й несподіване для цього нудного "супервівторка".

Водночас він, як і низка американських медіа підкреслили, що до цього часу дійсно ніхто особливо й гадки не мав що це за підприємець Джейсон Палмер.

"Я поняття не маю, хто це", - додав Сабато.

В ЗМІ звертають увагу, що це не перший випадок, коли Американське Самоа демонструє такий несподіваний результат у праймеріз Демократичної партії.

Так, у 2016 році головні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах, а саме Гілларі Клінтон і Берні Сандерс, не набрали більшості делегатів. А у 2020 році мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг здобув перемогу під час голосування на Американсьому Самоа, що стало його єдиною перемогою в кампанії проти Джо Байдена.

"Супервівторок" під час виборів у США

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден й екс-президент Дональд Трамп перемагають майже у всіх штатах у "супервівторок", коли в 15 штатах і одній території США відбулися первинні партійні вибори, під час яких визначається, хто з кандидатів буде номінований у президенти від Демократичної й Республіканської партій на виборах, які відбудуться в листопаді цього року.

Детальніше про те, що таке "супервівторок" під час виборів у США і його важливість - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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