"Понятия не имею, кто это". В Американском Самоа у Байдена появился неожиданный конкурент

Действующий президент США Джо Байден проиграл кокусы Демократической партии в Американском Самоа малоизвестному претенденту - предпринимателю Джейсону Палмеру. И хотя это поражение никоим образом не ставит под угрозу предвыборную кампанию Байдена, но такая новость получила широкую огласку в западных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и CNN.

Таким образом, Байден во время "супервторника" смог одержать победу во всех 15 штатах. Но на Американском Самоа (островная территория США в Тихом океане) все же потерпел поражение. Его обошел бизнесмен Джейсон Палмер, набрав 51 голос против 40 голосов у Байдена.

Теперь ожидается, что Палмер получит четырех делегатов на Национальном съезде Демократической партии. Для действующего президента США это означает первое поражение на праймериз.

Что известно о Джейсоне Палмере

Согласно открытым источникам, 52-летний Джейсон Палмер является жителем Балтимора (город в США, промышленный порт и самый большой город в штате Мэриленд, на западном берегу Чесапикского залива северо-восточнее Вашингтона).

Он работал в ряде компаний и неправительственных организаций, связанных с технологиями и образованием, отмечают в СМИ.

Что интересно, свою предвыборную кампанию он проводил дистанционно, организуя публичные встречи через Zoom и никогда не был на острове Самоа, где и одержал свою единственную победу на праймериз.

Палмер, выдвинувший свою кандидатуру в ноябре, писал на веб-сайте своей кампании, что у него "очень мало шансов на победу". Но он сосредоточил свою кампанию на "обновлении" и молодежи.

"Америка не может смотреть в будущее, ища убежища в прошлом", - написано на сайте его кампании, чем он косвенно намекнул на разницу в возрасте с двумя фаворитами на выборах - Байдена и Трампа.

Также Палмер рассказал, что агитировал на собственные сбережения, потратив на это около 500 тысяч евро.

"Вы не можете взять эти деньги с собой, когда умрете, но вы можете изменить мир, пока вы еще здесь", - объяснил он.

Также на своей странице в Twitter он поблагодарил Американское Самоа за поддержку.

"Для меня большая честь объявить о своей победе на праймериз в Американском Самоа. Спасибо невероятному сообществу за поддержку. Эта победа является свидетельством силы нашего голоса. Вместе мы можем восстановить американскую мечту и сформировать светлое будущее для всех", - написал Палмер.

Как реагируют на его победу

Директор Центра политики Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле Ларри Сабато отреагировал на победу Палмера так: "Наконец-то необычное и неожиданное для этого скучного "супервторника".

В то же время он, как и ряд американских медиа подчеркнули, что до сих пор действительно никто особо и не подозревал, что это за такой предприниматель Джейсон Палмер.

"Я понятия не имею, кто это", - добавил Сабато.

В СМИ обращают внимание, это не первый случай, когда Американское Самоа демонстрирует столь неожиданный результат в праймериз Демократической партии.

Так, в 2016 году главные кандидаты от Демократической партии на президентских выборах, а именно Хиллари Клинтон и Берни Сандерс, не набрали большинство делегатов. А в 2020 году миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу во время голосования на Американском Самоа, что стало его единственной победой в кампании против Джо Байдена.

"Супервторник" во время выборов в США

Напомним, что действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп побеждают почти во всех штатах в "супервторник", когда в 15 штатах и на одной территории США состоялись первичные партийные выборы, во время которых определяется, кто из кандидатов будет номинирован в президенты от Демократической и Республиканской партии на выборах, которые состоятся в ноябре этого года.

Детальнее о том, что такое "супервторник" во время выборов в США и его важности - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.