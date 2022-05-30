Уволенный глава СБУ Харьковской области заявил, что согласен на полиграф

Глава Харьковского облуправления СБУ Роман Дудин, которого накануне уволил Владимира Зеленский, считает несправедливым решение президента и согласен на полиграф, чтобы опровергнуть обвинения в его адрес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Также он заявил, что знает заказчиков своего увольнения.

"Если эта публика вчера вылила на меня грязь, считаю, что общество должно знать своих героев (кстати, награждать себя они очень любят и приписывать себе то, к чему не имеют отношения от слова вовсе). Я думаю, и Вам будет интересно посмотреть на губернатора, который признается в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, который согласен договариваться с оккупантом и его заместителем, дающим интервью в форме с ворованной кепкой на голове", - отметил Дудин.

Он также отметил, что среди заказчиков есть депутат, который, по мнению Дудина, имеет отношение к ФСБ.

Также экс-глава СБУ сообщил что в ближайшее время предоставит видео и аудиофайлы относительно участников встречи с президентом в Харькове.

"Каждое такое сообщение прошу считать заявлением о совершении преступления, учитывая бывшую службу начальника полиции Харьковщины в ДБР и его связи в этой структуре заявления прошу передавать НАБУ. Что касается круга местной политической элиты силовиков и правоохранителей, которые были приглашены на встречу - заявляю, что они к защите города и региона фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара", - заявил Дудин.

По словам Дудина, Управление СБУ в Харьковской области имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур.

"Единственное за что меня можно наказать с начала войны - это то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что, если бы я этого не сделал - Харьков был бы оккупирован, - написал Дудин.

Также в своей публикации он подробно изложил хронологию событий февраля и первых дней войны.